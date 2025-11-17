Ελλάδα

Φοινικούντα: Έφοδος της Αστυνομίας σε επιχειρήσεις 32χρονου στην Αθήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει υπάρξει εργοδότης ενός εκ των δύο κατηγορουμένων της υπόθεσης

LifO Newsroom
Συνεχίζεται η έρευνα της Αστυνομίας για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται πως τα θύματα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης. Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι.

Από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11), ειδικό κλιμάκιο της Αστυνομίας - γνωστό ως το «ελληνικό FBI» πραγματοποιεί έρευνα σε δύο καταστήματα που διατηρεί 32χρονος επιχειρηματίας στο κέντρο της Αθήνας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας του πρωτοδικείου Καλαμάτας – που χειρίζεται την υπόθεση – με στόχο τη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας — τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το υπόβαθρο και τις διασυνδέσεις όλων των εμπλεκομένων.

