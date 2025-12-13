Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο κάδρο των ερευνών για τη δολοφονία στο κάμπινγκ

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών για την πλήρη εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχουν μπει κι άλλα πρόσωπα, μετά τις συλλήψεις των δύο ανδρών την περασμένη Τετάρτη (10/12).

Όπως μεταδίδει σχετικά το Mega, οι ανακριτικές αρχές ερευνούν τον ρόλο δύο προσώπων, και πιο συγκεκριμένα γυναικών, στο έγκλημα της Φοινικούντας με θύμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, εάν γνώριζαν ή βοήθησαν στη διενέργεια του εγκλήματος.

Πρόκειται για τη σύντροφο του συλληφθέντα ανιψιού του 68χρονου στη Φοινικούντα, η οποία από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να αποχωρεί έξι λεπτά προτού μπει ο ένοπλος στο κάμπινγκ. Μάλιστα, από το κινητό της τηλέφωνο πραγματοποιείται και η πρώτη τηλεφωνική κλήση μετά το έγκλημα, όπου ο 33χρονος ανιψιός επικοινωνεί με τον εργοδότη των δύο 22χρονων.

Η δεύτερη γυναίκα που διερευνάται, φαίνεται πως ανήκει στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού, την ώρα που το όπλο του εγκλήματος, αναζητείται.

Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις του ανιψιού

Ο ανιψιός του θύματος ισχυριζόταν ότι υπήρξε και ο ίδιος στόχος της επίθεσης, υποστηρίζοντας, πως ο δράστης είχε προορίσει για εκείνον τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε. Όμως, μια σειρά αντιφάσεων τον έφερε στο στόχαστρο των αρχών: