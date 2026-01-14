Φοινικούντα: «Δεν πυροβόλησα», λέει ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός

Στην ανακρίτρια Καλαμάτας απολογήθηκε επί ώρες ο 22χρονος που πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Επανήλθε στην αρχική του εκδοχή και είπε ότι δεν πυροβόλησε, ενώ τόνισε ότι φοβάται για τη ζωή του και την οικογένειά του.

Στην ίδια κατάθεση παραδέχθηκε ότι είχε αλλάξει παλαιότερα τα λεγόμενά του για λόγους που χαρακτήρισε «ηθικούς» απέναντι στον δεύτερο 22χρονο.

Η παρουσία του στο ανακριτικό γραφείο κράτησε περίπου επτάμισι ώρες. Στη συμπληρωματική απολογία του ανασκεύασε την προηγούμενη κατάθεσή του και υποστήριξε ότι προχώρησε στην αλλαγή επειδή, όπως είπε, όφειλε «για λόγους ηθικής τάξης» να μην επιβαρύνει τον άλλο 22χρονο, τον οποίο αρχικά είχε κατονομάσει ως φυσικό αυτουργό.

Ως προς όσα έγιναν τη νύχτα της δολοφονίας, ο 22χρονος υποστήριξε ότι μπήκε μέσα στον χώρο του κάμπινγκ, χωρίς όμως να περάσει στη ρεσεψιόν, εκεί όπου φέρεται να έγιναν οι πυροβολισμοί. Ανέφερε ότι άκουσε τρεις πυροβολισμούς και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η ανακρίτρια στάθηκε ιδιαίτερα στο πώς έφυγε και πού κατέληξε μετά. Ο 22χρονος, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, αρνήθηκε ότι τον μετέφερε ή τον βοήθησε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επέμεινε ότι κινήθηκε μόνος του, ότι πέρασε τη νύχτα σε δασική περιοχή και ότι εκεί πέταξε σε γκρεμό τη θήκη της κιθάρας που φορούσε. Από εκεί, είπε, έφτασε μόνος του στην Καλαμάτα.

Στην απολογία του επανέλαβε πολλές φορές ότι νιώθει φόβο. Μίλησε τόσο για κίνδυνο σε βάρος του ίδιου όσο και για ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Παράλληλα, ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται και ο δεύτερος 22χρονος, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία συνέργειας και όχι φυσικής αυτουργίας, όπως αρχικά. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, τον κ. Γκαβέλα, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι γνώριζε οτιδήποτε για το έγκλημα και, με αυτή τη βάση, απορρίπτει και τον ρόλο του συνεργού που του αποδίδεται.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξουν νέες εξελίξεις. Το κεντρικό ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι ποιος πυροβόλησε το μοιραίο βράδυ.

Φοινικούντα: Οι αρχές δεν αποκλείουν την ύπαρξη τρίτου προσώπου

Στο κάδρο της έρευνας παραμένει ο 22χρονος που κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός, παρότι το αρνείται. Στην ίδια εικόνα βρίσκεται και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αυτόπτης μάρτυρας της υπόθεσης, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος ως ηθικός αυτουργός.

Οι ανακριτικές αρχές, τέλος, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτο πρόσωπο μέσα στον χώρο του κάμπινγκ, άγνωστο μέχρι στιγμής. Αυτό το σενάριο είναι ένα από τα σημεία που κρατούν ανοιχτό τον κύκλο των ερευνών.

