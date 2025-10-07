Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο δράστης διαφεύγει με τη μηχανή

Βίντεο-ντοκουμέντο, που καταγράφηκε λίγο μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, δείχνει τον δράστη να απομακρύνεται από το σημείο πάνω σε μοτοσικλέτα.

Είναι η στιγμή μετά το διπλό φονικό. Ο δράστης ανεβαίνει στη μηχανή του και διαφεύγει, ενώ κάμερα ασφαλείας φαίνεται να τον έχει καταγράψει κοντά στο χωριό Κορυφάσι.

Αφού δολοφόνησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του, ο δράστης διέφυγε χρησιμοποιώντας τη μοτοσικλέτα ως όχημα διαφυγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία, η πορεία που ακολούθησε φαίνεται να ήταν προς την Πύλο, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του.

Οι μαρτυρίες εξετάζονται εξονυχιστικά, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για το προφίλ του δράστη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρχές από αυτόπτη μάρτυρα, πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας, με πολύ ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά. Αν και φορούσε κουκούλα, το πρόσωπό του δεν ήταν πλήρως καλυμμένο, ενώ φέρεται να μιλούσε σπαστά αγγλικά.

Φοινικούντα: Η αλλαγή της διαθήκης του 68χρονου και το πωλητήριο των 5 εκατ. ευρώ

«Κλειδί» για την εξέλιξη των ερευνών, θεωρείται η μαρτυρία του ανιψιού του επιχειρηματία, ο οποίος ήταν παρών τη στιγμή του εγκλήματος.

Η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν, τονίζει ρεπορτάζ του Alpha, γιατί σύμφωνα με τη μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού και αυτόπτη μάρτυρα, δεν προκύπτει -από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές- μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες στην κατεύθυνση που υπέδειξε.

Επομένως, οι αρχές επανεκκινούν την έρευνα με νέα δεδομένα. Τα βασικά σημεία που εξετάζονται περιλαμβάνουν το οικονομικό κίνητρο και τις πρόσφατες κινήσεις του 68χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται πωλητήριο στο κάμπινγκ της Φοινικούντας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οι αστυνομικοί ερευνούν μια «τεράστια περιουσία του 68χρονου» με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εστιάζει στο γεγονός, ότι ο επιχειρηματίας είχε πρόσφατα αλλάξει τη διαθήκη του. Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, πληροφορίες, μεταφέρουν, ότι είχε ορίσει ως μοναδικούς κληρονόμους δύο πρόσωπα: τον ανιψιό του, που είναι και ο αυτόπτης μάρτυρας, καθώς και τον στενό του φίλο -τον επιστάτη της επιχείρησης -ο οποίος σκοτώθηκε την ίδια ημέρα με τον επιχειρηματία.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ο νεαρός -όπως εκτιμά η ΕΛΑΣ- δράστης, έφθασε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Ο νεαρός εισήλθε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του και στη συνέχεια κυνήγησε για μερικά μέτρα και πυροβόλησε τον επιστάτη.

Τους πυροβολισμούς φέρονται να άκουσαν τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα της περιοχής. «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς και μετά άλλους δύο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε έναν άνθρωπο πεσμένο μπρούμυτα, νεκρό, λίγα μέτρα πιο πέρα», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Σημειώνεται, ότι πριν από μερικές ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από ένα άτομο που τον είχε χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι του. Όπως τότε, είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν ήξερε ποιος ήθελε να του κάνει κακό.

Φοινικούντα: Γιατί ο ιδιοκτήτης ζούσε στο κάμπινγκ

Ο 68χρονος επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας είχε στοχοποιηθεί και στο παρελθόν. Ρεπορτάζ του Mega, αναφέρει ότι είχε δεχθεί δύο επιθέσεις, μέσα σε λίγους μήνες και, για λόγους ασφαλείας, είχε επιλέξει να φύγει από το σπίτι του και να μετακομίσει στο κάμπινγκ.Ερωτήματα προκαλεί και η απόφαση του επιχειρηματία να αλλάξει πριν από λίγους μήνες τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιστάτης φέρεται να ήταν εξοικειωμένος με συγκεκριμένα πρόσωπα και στιγμές που απειλούνταν ο επιχειρηματίας. Οι δυο άνδρες που δολοφονήθηκαν στη Μεσσηνία, τους είχαν στενή φιλική σχέση και περνούσαν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί.

Τέλος, η απόφαση του 68χρονου να αλλάξει μόλις λίγους μήνες πριν, τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε, προκαλεί ερωτήματα που διερευνώνται.