Φοινικούντα: Βίντεο - ντοκουμέντο από τα 11 δευτερόλεπτα της διπλής δολοφονίας

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και φίλο του, κατέγραψε τη στιγμή των έξι πυροβολισμών.

Το διπλό φονικό σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 20:18 το βράδυ, όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακολούθησαν ακόμη τέσσερις.

Πιο αναλυτικά, στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, ακούγονται συνολικά έξι πυροβολισμοί που φέρεται να προέρχονται από έναν εκ των δύο κατηγορούμενων. Πρώτα ακούστηκαν οι δύο, με τους οποίους εκτελέστηκε ο ιδιοκτήτης μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, και στη συνέχεια οι τρεις που δέχτηκε ο επιστάτης, τον οποίο ο δράστης καταδίωξε στην αυλή, πριν ρίξει μία ακόμη σφαίρα, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– φαίνεται να είχε στόχο τον ανιψιό του 68χρονου, αλλά τελικά καρφώθηκε σε τροχόσπιτο.

Μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, ο δράστης δολοφόνησε τον 68χρονο μέσα στο γραφείο του, καταδίωξε και πυροβόλησε πισώπλατα τον επιστάτη και έριξε μία ακόμη σφαίρα στο κενό.

Ένα μήνα μετά το διπλό φονικό το έγκλημα στη Φοινικούντα παραμένει άλυτο, η οικογένεια των θυμάτων να ζητά απαντήσεις, καθώς παραμένουν αδιευκρίνιστα τόσο τα ακριβή κίνητρα όσο και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας. Οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε, ενώ η ανακρίτρια συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από πρόσωπα που εργάζονταν στο κάμπινγκ εκείνη τη νύχτα.

Σημαντική εξέλιξη θεωρείται η προσφυγή της ανιψιάς του 68χρονου στην Εισαγγελία της Καλαμάτας. Η συγγενής του θύματος, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δέχθηκε απειλητικά μηνύματα και ζήτησε εισαγγελική προστασία. Η ίδια, όπως μεταδόθηκε, φέρεται να γνωρίζει καθοριστικά στοιχεία για την υπόθεση και έχει αιτηθεί να καταθέσει επισήμως.

Φοινικούντα: «Αντιφάσεις και κενά» καταγγέλλει η δικηγόρος της οικογένειας του επιστάτη

Μιλώντας σε εκπομπή του ΕΡΤnews, η δικηγόρος της οικογένειας του δεύτερου θύματος, του επιστάτη, Κατερίνα Μαυροειδή, δήλωσε ότι ο αδελφός του παραμένει «σοκαρισμένος από τον αδόκητο χαμό του», ενώ επεσήμανε ότι η υπόθεση είναι «δυσεπίλυτο παζλ» που απαιτεί προσεκτικά βήματα.

Όπως είπε: «Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων. Δεν έχει βρεθεί το όπλο, ούτε η θήκη της κιθάρας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του. Υπάρχουν μεγάλα κενά στο τι συνέβη μετά τη δολοφονία, ενώ ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε χιλιόμετρα για να διαφύγει- πράγμα που δεν πείθει ούτε έναν συνετό άνθρωπο».

Η δικηγόρος θέλησε να επισημάνει πως «για να οδηγηθεί κάποιος στο ακροατήριο χρειάζονται αποδείξεις και όχι μόνο ενδείξεις», σημειώνοντας ότι οι δύο προφυλακίσεις έγιναν επειδή υπήρχαν ενδείξεις ενοχής.

Ακόμη, η κ. Μαυροειδή εξήγησε πως: «ο ιδιοκτήτης είχε συντάξει μια διαθήκη το 2024 και την άλλαξε περίπου έναν χρόνο αργότερα, τροποποιώντας τα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν. Είναι κρίσιμο να εξεταστεί τι μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο διαθήκες. Εκεί ίσως κρύβονται οι απαντήσεις».

Τόνισε επίσης, ότι η ανάκριση «ουσιαστικά τώρα ξεκινά» μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων και πως τα επόμενα στάδια θα είναι καθοριστικά για τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης: «Χρειάζονται πειστήρια που να αποδεικνύουν ποιος είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ποιος πάτησε την σκανδάλη».