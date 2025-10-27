Φοινικούντα: «Αντιφάσεις και κενά» καταγγέλλει η δικηγόρος της οικογένειας του επιστάτη - «Ποιος πάτησε την σκανδάλη;»

Πάνω από τρεις εβδομάδες μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ανακριτικές διαδικασίες αποκαλύπτουν νέα, αντικρουόμενα στοιχεία.

Οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι, όπως υποστηρίζουν στις απολογίες τους, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε, ενώ η ανακρίτρια συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από πρόσωπα που εργάζονταν στο κάμπινγκ εκείνη τη νύχτα.

Σημαντική εξέλιξη θεωρείται η προσφυγή στην Εισαγγελία της Καλαμάτας από την ανιψιά του 68χρονου επιχειρηματία, η οποία, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δέχθηκε απειλητικά μηνύματα και ζήτησε εισαγγελική προστασία. Η ίδια, όπως μεταδόθηκε, φέρεται να γνωρίζει καθοριστικά στοιχεία για την υπόθεση και έχει αιτηθεί να καταθέσει επισήμως.

Φοινικούντα: «Αντιφάσεις και κενά» καταγγέλλει η δικηγόρος της οικογένειας του επιστάτη

Μιλώντας σε εκπομπή του ΕΡΤnews, η δικηγόρος της οικογένειας του δεύτερου θύματος, του επιστάτη, Κατερίνα Μαυροειδή, δήλωσε ότι ο αδελφός του παραμένει «σοκαρισμένος από τον αδόκητο χαμό του», ενώ επεσήμανε ότι η υπόθεση είναι «δυσεπίλυτο παζλ» που απαιτεί προσεκτικά βήματα.

Όπως είπε: «Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων. Δεν έχει βρεθεί το όπλο, ούτε η θήκη της κιθάρας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του. Υπάρχουν μεγάλα κενά στο τι συνέβη μετά τη δολοφονία, ενώ ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε χιλιόμετρα για να διαφύγει- πράγμα που δεν πείθει ούτε έναν συνετό άνθρωπο».

Η δικηγόρος θέλησε να επισημάνει πως «για να οδηγηθεί κάποιος στο ακροατήριο χρειάζονται αποδείξεις και όχι μόνο ενδείξεις», σημειώνοντας ότι οι δύο προφυλακίσεις έγιναν επειδή υπήρχαν ενδείξεις ενοχής.

Επιπλέον η κ. Μαυροειδή εξήγησε πως: «ο ιδιοκτήτης είχε συντάξει μια διαθήκη το 2024 και την άλλαξε περίπου έναν χρόνο αργότερα, τροποποιώντας τα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν. Είναι κρίσιμο να εξεταστεί τι μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο διαθήκες. Εκεί ίσως κρύβονται οι απαντήσεις».

Τόνισε επίσης, ότι η ανάκριση «ουσιαστικά τώρα ξεκινά» μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων και πως τα επόμενα στάδια θα είναι καθοριστικά για τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης: «Χρειάζονται πειστήρια που να αποδεικνύουν ποιος είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ποιος πάτησε την σκανδάλη».

Οι Αρχές, από την πλευρά τους, συνεχίζουν τη διερεύνηση του σεναρίου εμπλοκής και άλλων προσώπων, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλοι ηθικοί αυτουργοί. Μάλιστα, οι αστυνομικοί και η ανακρίτρια φαίνεται να έχουν σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για το κίνητρο και τη διαδρομή των γεγονότων.