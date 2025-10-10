Φοινικούντα: Άνοιξε η διαθήκη του ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Την άλλαξε τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Ειρηνοδικείο Πύλου άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Μεσσηνίας, που έπεσε νεκρός από πυρά δράστη, ο οποίος ακόμη αναζητείται.

Στη διαθήκη που είχε συντάξει μόλις τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί, αφήνει το σύνολο της περιουσίας του, πάνω από το 95%, στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία του και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο – κλειδί στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Ο 68χρονος, στη διαθήκη του, μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον ανιψιό του. Τον περιγράφει ως ένα «πολύ καλό και εργατικό παιδί» και εξηγεί ότι ο κίνδυνος που διέτρεχε για τη ζωή του, τον έκανε να αλλάξει τη διαθήκη και να εξαιρέσει από αυτήν κάποιους. Μιλά για «αιφνίδιο κίνδυνο της ζωής μου», αφού τις τελευταίες 20 μέρες είχε γλιτώσει από δύο επιθέσεις.

Ο 68χρονος αφήνει ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε. Εκτός περιουσίας αφήνει την αδερφή του, καθώς και την ανιψιά του.

Οι αστυνομικές Αρχές φαίνεται πως έχουν στη διάθεσή τους την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί το 2024 και ζήτησαν να επισπευστεί το άνοιγμά της, καθώς εκτιμάται ότι ίσως βοηθήσει τις Αρχές στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης με το μαύρο σκούτερ.

«Προμελετημένο έγκλημα, αρκετά νεαρός ο δράστης», εκτιμά η ΕΛΑΣ

Προμελετημένο έγκλημα χαρακτηρίζουν οι αρχές τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις.

Τα κίνητρα του δράστη εκτιμάται ότι αφορούν προσωπικές διαφορές με τα θύματά του, τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη, φίλο του πρώτου, που έπεσαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φέρεται να είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικος και για τον εντοπισμό του έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση από τις αρχές.