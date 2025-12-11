Φοινικούντα: Αναζητείται ακόμη ένα άτομο για τη δολοφονία - Στον εισαγγελέα ο ανιψιός

Ένα ακόμη άτομο, το οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει διαφύγει στο εξωτερικό αναζητούν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Ο ρόλος του σε ό,τι αφορά στο έγκλημα της Φοινικούντας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, την ώρα που οι δύο χθεσινοί συλληφθέντες, ήτοι ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία–θύματος και ο 31χρονος επιχειρηματίας, κατηγορούνται για ηθική αυτουργία και συνέργεια.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων και κατόπιν να μεταχθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Φοινικούντα: Πώς φτάσαμε στις χθεσινές συλλήψεις

Υπενθυμίζεται πως στη φυλακή βρίσκονται ήδη δύο 22χρονοι που θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας. Έκτοτε οι δικαστικές αρχές έλεγξαν τα βιντεοληπτικά υλικά και τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των συγγενών του θύματος έδωσαν νέα τροπή στην υπόθεση, βάζοντας στο «κάδρο» των ερευνών τον ανιψιό του θύματος. Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικές διαφορές.

Υποψίες κίνησαν και οι πρόσφατες ενέργειες του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος είχε αρχίσει να πουλά την ακίνητη περιουσία του.

Σημαντικό στοιχείο και η διαθήκη του 68χρονου που περιλαμβάνει τρεις κύριους κληρονόμους. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το έχει αφήσει στον ανιψιό του, γιο του εκλιπόντος αδελφού του. Του αφήνει ακίνητα, τις μετοχές του στο κάμπινγκ αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ.

Στον επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας, κληροδοτούσε οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Φοινικούντα: Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Τότε ο ανιψιός είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον αλλά δεν τον πέτυχε καμία σφαίρα και έτσι κατάφερε να ξεφύγει προς τη τραπεζαρία του κάμπινγκ όπου κάλεσε απευθείας από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα.

Οι αρχές είχαν εντοπίσει από την πρώτη στιγμή αντιφάσεις στα λεγόμενα του, όμως μέχρι εκείνη τη ώρα τίποτα δεν το συνέδεε με το διπλό φονικό. Στις 14 Οκτωβρίου συνελήφθησαν οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι επίσης καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκρισης, έπεφταν σε αντιφάσεις ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.