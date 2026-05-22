Final Four 2026: Μία σύλληψη και 7 προσαγωγές στο ΟΑΚΑ

​Εκτεταμένους ελέγχους εντός και εκτός του T-Center, όπου πραγματοποιείται το Final Four 2026 της EuroLeague, συνεχίζουν να διενεργούν κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ, όπου διέξάγεται ο Α' Ημιτελικός του Final Four 2026 της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους.

Final Four 2026: Στους 16.500 οι φίλαθλοι στο ΟΑΚΑ

Η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται περίπου 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, 1.700 της Φενέρμπαχτσε και από 700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.

Final Four 2026: Τα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ

Η ΕΛΑΣ έχει καταρτίσει εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ζώνες ελέγχου γύρω από το γήπεδο, αυξημένες περιπολίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και η ασφαλής μετακίνηση φιλάθλων και αποστολών.

Στα μέτρα συμμετέχουν περίπου 4.000 αστυνομικοί, τόσο ένστολοι όσο και με πολιτικά, ενώ θα χρησιμοποιηθούν εκατοντάδες κάμερες ασφαλείας, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9 για ελέγχους και επιτήρηση των χώρων.

Παράλληλα, στο ΟΑΚΑ θα λειτουργεί ειδικό κέντρο επιχειρήσεων που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όσα συμβαίνουν μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην Αθήνα αλλά και στον Πειραιά, όπου η αστυνομική παρουσία θα είναι αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια και να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των ομάδων και των φιλάθλων τους.

Γύρω από το ΟΑΚΑ θα ισχύσουν αυστηροί και πολυεπίπεδοι έλεγχοι ασφαλείας, με τις Αρχές να δημιουργούν τρεις διαφορετικές ζώνες ελέγχου για όσους εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.

Στην πρώτη ζώνη ελέγχου, τη λεγόμενη ζώνη Γ, οι φίλαθλοι θα περνούν από συγκεκριμένες πύλες εισόδου, οκτώ για πεζούς και έξι για οχήματα.

Εκεί θα γίνεται αρχικός έλεγχος των εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, σωματικός έλεγχος από την αστυνομία και στη συνέχεια θα δίνεται ειδικό βραχιολάκι εισόδου.

Αμέσως μετά, στη ζώνη Β, θα ακολουθεί δεύτερος και ακόμη πιο αυστηρός έλεγχος. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας θα ελέγχουν ξανά τα βραχιολάκια και τα εισιτήρια, ενώ οι φίλαθλοι θα περνούν από νέα σωματική έρευνα και τελική ψηφιακή επιβεβαίωση πριν μπουν στο γήπεδο μέσω των περιστροφικών πυλών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

​