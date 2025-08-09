Το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φώτισε την Ελλάδα – Εντυπωσιακές λήψεις από την Ακρόπολη ως τις ακτές της Ηπείρου

Yπό το φως της αυγουστιάτικης Πανσελήνου, η Ακρόπολη, ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο και το Νεκρομαντείο του Αχέροντα μεταμορφώθηκαν σε σκηνές μαγευτικής ομορφιάς, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών που θέλησαν να ζήσουν τη σπάνια εμπειρία.

Η μεγαλύτερη πανσέληνος του χρόνου «έντυσε» με ασημένιο φως μνημεία και ιστορικές γωνιές σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες. Στην Αθήνα, το Μουσείο Ακρόπολης παρέτεινε το ωράριο λειτουργίας του έως τα μεσάνυχτα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στις αίθουσες και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως.

Γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon), η αυγουστιάτικη πανσέληνος πήρε την ονομασία της από το μεγάλο ψάρι γλυκού νερού που αφθονούσε παλαιότερα στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Champlain των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του θεσμού της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, πρόσφερε και φέτος ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνοδεύοντας τη βραδιά με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις.

Ακρόπολη / Φωτ: Eurokinissi

Ακρόπολη / Φωτ: Eurokinissi

Νεκρομαντείο του Αχέροντα / Φωτ: Eurokinissi

Νεκρομαντείο του Αχέροντα / Φωτ: Eurokinissi

Σούνιο / Φωτ: Eurokinissi

Σούνιο / Φωτ: Eurokinissi

Σούνιο / Φωτ: Eurokinissi

Ναύπλιο / Φωτ: Eurokinissi

Ναύπλιο / Φωτ: Eurokinissi