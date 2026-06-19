Φανή Χαλκιά: Ο σύντροφός μου υπέστη ρήξη ανευρύσματος, είπε στα παιδιά «τα λέμε το απόγευμα» και λείπει 2,5 χρόνια

Η Φανή Χαλκιά μίλησε για τον σύντροφό της, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος και βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, αλλά και το πόσο έχουν επηρεαστεί από αυτό τα παιδιά τους.

«Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο “παλτό”, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι», είπε η Φανή Χαλκιά στην εκπομπή «Μαμά-δες» και πρόσθεσε:

«Προσπαθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά "γεια, τα λέμε το απόγευμα" και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά».

Φανή Χαλκιά: Πώς βιώνουν τα παιδιά της την προσωρινή απουσία του πατέρα τους

Στη συνέχεια, η Ολυμπιονίκης στίβου περιέγραψε πώς αντιμετώπισαν τα παιδιά τους την απουσία του πατέρα τους, εφόσον λείπει από το σπίτι και βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, αλλά και τον φόβο που αναπτύσσουν, κάθε φορά που η μητέρα τους φεύγει από το σπίτι.

«Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω... την ανασφάλεια που ζούνε, “τύπου θα γυρίσω πίσω”; Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει. Είχαν μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το "βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο" και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια», είπε.