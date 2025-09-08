Ελλάδα

Ευρωκλινική: H ανακοίνωση για τη λάθος μεταγγιση αίματος

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της νοσηλεύτριας και δύο γιατρών της κλινικής

LifO Newsroom

Επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή εξέδωσε η Ευρωκλινική Αθηνών, έπειτα από τις συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή ξεκίνησε «κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών», αλλά το λάθος εντοπίστηκε άμεσα και η διαδικασία διακόπηκε χωρίς καθυστέρηση.

Η διοίκηση της κλινικής επισημαίνει ότι ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και δεν διατρέχει κίνδυνο. Παράλληλα, τονίζεται ότι έχει ήδη ενημερωθεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

«Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην επίσημη απάντησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετάγγιση πραγματοποιήθηκε από νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να χορήγησε σε ασθενή αίμα που προοριζόταν για άλλο άτομο. Η κατάσταση της υγείας του άνδρα επιδεινώθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να καλέσει την αστυνομία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της νοσηλεύτριας και δύο γιατρών της κλινικής, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες είχε σημειωθεί ανάλογη υπόθεση στο Τζάνειο Νοσοκομείο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 62χρονη γυναίκα.

Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ