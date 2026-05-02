Εύοσμος: Εξιτήριο για τον 5χρονο που υπέστη ακρωτηριασμό σε νηπιαγωγείο

Στο σπίτι του επέστρεψε, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, ο 5χρονος, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου στο οποίο φοιτά, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το παιδί είναι καλά στην υγεία του και πήρε εξιτήριο το απόγευμα της Παρασκευής (1/5), αφού η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δαχτύλου, στέφθηκε από επιτυχία.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Εύοσμος: Το χρονικό του τραυματισμού

Ως προς το χρονικό του ατυχήματος, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου στο 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, την ώρα που ο 5χρονος έπαιζε με τους συμμαθητές του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί φέρεται να έβαλε το χέρι του στην κεντρική πόρτα του σχολείου, η οποία έκλεισε, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί η πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Όπως περιγράφουν οι ίδιες πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε σε παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος.

Υπενθυμίζεται πως για το ίδιο συμβάν υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ