Εύοσμος: 5χρονος υπέστη ακρωτηριασμό σε νηπιαγωγείο

Ένα 5χρονο παιδί στον Εύοσμο υπέστη ακρωτηριασμό, ενώ βρισκόταν στο νηπιαγωγείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ERT, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου στο 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, την ώρα που ο 5χρονος έπαιζε με τους συμμαθητές του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί φέρεται να έβαλε το χέρι του στην κεντρική πόρτα του σχολείου, η οποία έκλεισε, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί η πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Εύοσμος: 5χρονος υπέστη ακρωτηριασμό - Επιτυχής η προσπάθεια συγκόλλησης του δαχτύλου

Όπως περιγράφουν οι ίδιες πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε σε παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος.

Η προσπάθεια συγκόλλησης του δαχτύλου του στέφθηκε με επιτυχία στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και σήμερα το πρωί ο 5χρονος πήρε εξιτήριο. Για το συμβάν έχει διαταχθεί προανάκριση.

