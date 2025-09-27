Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συναγερμός μετά τη νέα έξαρση - «Lockdown» αν δεν τηρηθούν τα μέτρα

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εμφανίζει νέα έξαρση σε μια κρίσιμη περίοδο για την παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές ενόψει των Χριστουγέννων.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στο Mega ΣΚ, επισήμανε ότι τα τελευταία τρία με τέσσερα μήνες καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου. Όπως είπε, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι νέες εστίες δείχνουν ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες μετακίνησης ζώων και βιοασφάλειας. Ήδη έχουν θανατωθεί πάνω από 300.000 ζώα, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι «είναι η τελευταία μας ευκαιρία να δράσουμε αποτελεσματικά· αλλιώς θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε lockdown».

Παράλληλα, ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης αγροτοκτηνοτροφικών συνεταιρισμών Καλαβρύτων, παραδέχθηκε ότι η νόσος «ξέφυγε» λόγω χαλάρωσης και λαθών, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των γονιμοποιήσεων και της νέας γαλακτικής περιόδου.

Οι εκτιμήσεις για τις ζημιές στον κτηνοτροφικό τομέα ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ μέσα σε 14 μήνες. Για την υποστήριξη των κτηνοτρόφων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους έχασαν ζώα και η χορήγηση αποζημιώσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, επιπλέον των ήδη εγκεκριμένων κονδυλίων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε από τη Βουλή ότι οι πληρωμές θα γίνουν μόνο μετά από ελέγχους, για την προστασία των κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, εντατικοποιήθηκαν οι επιτόπιες κτηνιατρικές επιθεωρήσεις, ενώ τοποθετήθηκαν σημεία απολύμανσης σε στρατηγικούς δρόμους για φορτηγά με ζωοτροφές και προϊόντα. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες βιοασφάλειας και έλεγχο στις μετακινήσεις ζώων, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Παρά τα μέτρα, τα ενεργά περιστατικά ανέρχονται πλέον σε περισσότερες από 90 περιοχές, κυρίως στις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο lockdown, εάν η νόσος εκδηλωθεί ανεξέλεγκτα.

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την επιβίωση των εκτροφών τους, προειδοποιώντας ότι συνεχής θανατώσεις ζώων μπορεί να οδηγήσουν σε ελλείψεις στην παραγωγή γάλακτος, κρέατος και ειδικά της φέτας, ενώ φοβούνται ότι θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών.

Ένα κρίσιμο ζήτημα που συζητείται είναι η εφαρμογή εμβολιασμού. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάρχελι προτρέπει την Ελλάδα να εξετάσει αυτή την επιλογή, ενώ ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι κάθε απόφαση θα βασίζεται σε πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση και θα γίνει σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι: οι επόμενες μέρες θα καθορίσουν αν θα αποφευχθεί γενικευμένη απαγόρευση μετακινήσεων, κατάρρευση παραγωγής και σοβαρή αναστάτωση στον αγροτικό τομέα.