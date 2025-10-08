Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ενισχύονται οι έλεγχοι και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου

Σε αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και συντονισμού προχωρά η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, μετά από κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα και τους υφυπουργούς Χρήστο Κέλλα και Γιάννη Ανδριανό, καθώς και ανώτατα στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΛΓΑ και των Περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν διεξοδικά όλα τα πρόσφατα δεδομένα για την πορεία της ζωονόσου, η οποία παρουσιάζει έξαρση σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ΕΛ.ΑΣ. και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), ώστε να ενταθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων.

Ειδική βαρύτητα θα δοθεί στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων, στον εντοπισμό παράνομων θανατώσεων ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, καθώς και στον έλεγχο των παράνομων μετακινήσεων αιγοπροβάτων, κυρίως τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Όπως επισημάνθηκε, οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία, ενώ τα μέτρα που εφαρμόζονται βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020. Η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και τη μείωση των απωλειών.

Παράλληλα, προχωρά στην επόμενη φάση των αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους, με την πληρωμή των ποσών που αφορούν ζώα τα οποία θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα.

Έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και η καταβολή ενισχύσεων για ζωοτροφές, προκειμένου να στηριχθούν οι εκτροφές που βρίσκονται σε καραντίνα.

Με την ενίσχυση των ελέγχων και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τη διασπορά της ευλογιάς και να προστατεύσει την παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το εισόδημα των κτηνοτρόφων.