Ευκαρπία Θεσσαλονίκης: Νεκρός 64χρονος σε ρέμα - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Νεκρός σε ρέμα, με τραύματα στο κεφάλι, εντοπίστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) ένας 64χρονος άνδρας στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές.

Όπως ειπώθηκε, ο άνδρας έφερε αρκετά τραύματα στο κεφάλι, με την Αστυνομία, μετά και την εξέταση της σορού από την αρμόδια ιατροδικαστή, να «μιλούν» για εγκληματική ενέργεια.

Το σώμα εντοπίστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου σε ρεματιά, ήταν καλά κρυμμένο ανάμεσα σε καλαμιές και ο 64χρονος είχε δεχθεί πολλαπλά και βίαια χτυπήματα στο κεφάλι.

Ευκαρπία Θεσσαλονίκης: Παντού αίματα στο σπίτι του 64χρονου

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρχές προχώρησαν σε αυτοψία στο σπίτι του, εντοπίζοντας αίματα σε πολλά και διαφορετικά σημεία και εκτιμώντας πως ο δράστης ή οι δράστες του περιστατικού, τον δολοφόνησαν στο σπίτι του και στη συνέχεια προσπάθησαν να τον κρύψουν στη ρεματιά.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έχει αναλάβει την έρευνα και αναζητά τον δράστη ή τους δράστες, τα κίνητρα και υλικό από κάμερες για να εξιχνιάσει την υπόθεση

Η δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης εκτιμάται πως έγινε τα ξημερώματα.

