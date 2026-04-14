Ευκαρπία: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία 64χρονου

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Η σορός του θύματος, που ήταν πατέρας δύο ενήλικων παιδιών, εντοπίστηκε το Μεγάλο Σάββατο κοντά σε ρέμα της περιοχής Ευκαρπία.

Κατά την απολογία του ενώπιον της 3η τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 42χρονος φέρεται να αρνήθηκε πως διέπραξε το έγκλημα και έτσι αναίρεσε την προανακριτική του κατάθεση στην Αστυνομία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι δολοφόνησε τον 64χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε ότι είναι άστεγος και πως δεν γνώριζε το θύμα. Είπε επίσης, ότι στο παρελθόν αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως. Μέσω του συνηγόρου του, ο 42χρονος υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ευκαρπία: Ο 42χρονος κατηγορείται για το θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του 64χρονου

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Από την έρευνα για την υπόθεση προκύπτει, ότι η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, με τον 42χρονο να κατηγορείται πως προκάλεσε θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του 64χρονου με τσιμεντόλιθο και ότι στη συνέχεια, μετέφερε με παλετοφόρο όχημα τη σορό για να την εγκαταλείψει κάτω από γέφυρα, κοντά στο ρέμα, στην Ευκαρπία.

Η σορός ήταν καλά κρυμμένη ανάμεσα σε καλαμιές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega. Κατά το ρεπορτάζ του σταθμού, φαίνεται πως το κεφάλι του θύματος είχε σχεδόν πολτοποιηθεί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ