Ευβοϊκός κόλπος: Γέμισε με μωβ και καφέ μέδουσες

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας, η αυξημένη εμφάνιση μεδουσών τις τελευταίες ημέρες.
Τις τελευταίες ημέρες συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση μωβ και καφέ μεδουσών, σε παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας εικόνες που ανησυχούν λουόμενους και κατοίκους.
Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στη Δάφνη και τα Πολιτικά, όπου οι μέδουσες έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση της θάλασσας, περίπου πέντε μιλίων, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια των παραλιών.
Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς η εικόνα των ακτών έχει αλλάξει αισθητά, ενώ σύμφωνα με ειδικούς, η εξάπλωση τους συνδέεται και με τη μείωση των φυσικών τους εχθρών, όπως συγκεκριμένα είδη ψαριών που τρέφονται με αυτές και πλέον δεν υπάρχουν σε επαρκή πληθυσμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φυσικός έλεγχος του φαινομένου.
Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε περίπτωση που υπάρξει τσίμπημα από μωβ μέδουσα:
- Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.
- Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.
- Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.
- Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.
- Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.
- Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.