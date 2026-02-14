Εύβοια: Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία - Κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του

Την Πέμπτη στη Βόρεια Εύβοια η αστυνομία έλαβε σοβαρή καταγγελία για ενδοικογενειακή βία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος αποδείχτηκε ότι ήταν αστυνομικός, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η σύζυγός του για επίθεση και κακοποίηση.

Η καταγγελία της συζύγου του αστυνομικού στην Εύβοια

Το περιστατικό ξεκίνησε από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος κατέληξε σε σωματική βία. Ο 42χρονος αστυνομικός κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του, προκαλώντας της πανικό και σωματική οδύνη.

Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον άνδρα μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Μετά τη σύλληψη, σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε βαριά δικογραφία με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της δικασίμου, όπου και θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από eviathema