Εύβοια: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ στα Στύρα

Μεγάλη ζημιά στο κύτος του φέρι μποτ που προσάραξε το απόγευμα της Τρίτης στη βραχονησίδα Γλάρος, στη γραμμή Νέα Στύρα–Αγία Μαρίνα, εντόπισαν οι δύτες που πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο.

Το 20 μέτρων ρήγμα που καταγράφηκε στο πλοίο έξω από τα Στύρα δυσχεραίνει τη διαδικασία ρυμούλκησης, η οποία εκκρεμεί, καθώς απαιτείται εξειδικευμένο σχέδιο αποκόλλησης και μεταφοράς του σκάφους προς τη στεριά.

Στύρα: Ρήγμα στο κύτος και καθυστερήσεις στη ρυμούλκηση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το φέρι αναμένεται να παραμείνει προσκολλημένο στο σημείο για αρκετές ώρες ακόμη, έως ότου ολοκληρωθεί η εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης της ζημιάς και ρυμούλκησης. «Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, αλλά της αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο», δήλωσε ο Άγγελος Σούλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Δίπλα στο πλοίο βρίσκεται ήδη από το μεσημέρι ρυμουλκό, για λόγους ασφαλείας, ενώ η τεχνική εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη από εμπειρογνώμονες και ναυπηγό.

Στύρα: Στον ανακριτή ο καπετάνιος - Διώξεις για πρόκληση ναυαγίου

Ο 60χρονος πλοίαρχος του φέρι παρουσιάστηκε ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη, όπου στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι «δεν λειτούργησαν τα πηδάλια» και πως «δεν είδε την ξέρα». Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου και τέθηκε προσωρινά υπό κράτηση. Η επανεμφάνισή του ενώπιον της ανακριτικής αρχής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 8 Αυγούστου.

Παράλληλα, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας απέστειλε στην Εισαγγελία στοιχεία κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η οποία, όπως επισημαίνεται, δεν προχώρησε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά του πλοίου.

Προσάραξη στα Στύρα: Ελλείψεις, καθυστερήσεις και σοβαρές παραλείψεις

Μετά την προσάραξη, παρατηρήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις που εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας:

Ο πλοίαρχος δεν ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση ή τις απαραίτητες ενέργειες

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και χρειάστηκε να αναζητήσει τον καπετάνιο για αρκετά λεπτά

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Σταύρος Γκίκας, δήλωσε στην ΕΡΤNews πως «το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο όπως θα έπρεπε, αλλά από πολίτες», και πρόσθεσε: «Πέρασαν τουλάχιστον 10–12 λεπτά για να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του». Ο ίδιος χαρακτήρισε την προσάραξη «ανεξήγητο γεγονός» και εκτίμησε πως πιθανότατα πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, καθώς «η ξέρα είναι γνωστή, διακρίνεται από το νερό και έχει σήμανση».

Μαρτυρίες επιβατών στα Στύρα: «Το πλήρωμα ήταν άφαντο»

Το φέρι μποτ προσάραξε περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά τον απόπλου του από τα Νέα Στύρα, με 105 επιβάτες. Όπως καταγγέλλουν, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ή οδηγία από το πλήρωμα. «Βάλαμε σκάλα να αποβιβάσουμε γερόντια και παιδιά, το πλήρωμα δεν υπήρχε πουθενά. Κρατούσαν απλώς μία σκάλα. Το πώς αποβιβαστήκαμε, ο Θεός και η ψυχή του ξέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας επιβάτης.

Αρκετοί επιβάτες παραμένουν ακόμα σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας την ολοκλήρωση της επιχείρησης ώστε να παραλάβουν τα οχήματά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Στύρα: «Υπάρχει κίνδυνος βύθισης αν δεν ελαφρυνθεί το πλοίο»

Ο ναύαρχος ε.α. Νικόλαος Σπανός σημείωσε ότι «υπεύθυνη για το σχέδιο αποκόλλησης είναι η διαχειρίστρια εταιρεία», επιρρίπτοντας ευθύνες για τις καθυστερήσεις. Μιλώντας στο ΕΡΤNews, προειδοποίησε πως «αν δεν αφαιρεθεί φορτίο από το πλοίο, αν δεν σταλεί δύτης να ελέγξει τη γάστρα και αν δεν γίνει το πλοίο ελαφρύτερο, υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης».

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το φως της δημοσιότητας αναμένεται να ρίξει στις επόμενες ημέρες η πλήρης εκτίμηση των ειδικών και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων.