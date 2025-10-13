Εύβοια: Πέθανε 53χρονη που είχε ξυλοκοπηθεί από τον σύζυγό της - Νοσηλευόταν για 9 μήνες

Έπειτα από 9 μήνες νοσηλείας, 53χρονη γυναίκα που είχε ξυλοκοπηθεί βάναυσα από τον σύζυγό της στο Μαρμάρι Ευβοίας, πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί με βαριές κακώσεις σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι, αρχικά στο νοσοκομείο Καρύστου και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό.

Είχε υποβληθεί ακόμη και σε μεταμόσχευση κρανίου, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

«Δεν ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν λειτουργούσε το μυαλό της λόγω της μεταμόσχευσης, του χειρουργείου. Δεν άντεξε η καρδιά της. Ήταν κλινήρης 9,5 μήνες», λέει η ανιψιά της.

Όπως καταγγέλλουν συγγενείς της ο 65χρονος σύζυγός της, με τον οποίο ζούσε σε αγροικία στο Μαρμάρι, φέρεται να την κακοποιούσε συστηματικά επί χρόνια.

«Έπινε και στη συνέχεια την χτυπούσε, τη βασάνιζε, την ταπείνωνε», ανέφεραν συγγενείς του θύματος.

Το χρονικό

Ήταν 19 Ιανουαρίου, όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καρύστου.

Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε πως έπεσε ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες, η εικόνα όμως των βαρύτατων τραυμάτων της αλλά και μία ανώνυμη καταγγελία, άνοιξαν τον φάκελο της υπόθεσης.

Ο 65χρονος είχε προφυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.