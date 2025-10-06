Ελλάδα

Εύβοια: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας

Βίντεο από το σημείο

LifO Newsroom
Φωτ. από το σημείο της πτώσης του 45χρονου από τη γέφυρα της Χαλκίδας / evima.gr

Ένας 45χρονος έπεσε το απόγευμα της Δευτέρας, από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, με την είδηση να έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, ο 45χρονος φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μετά τον εντοπισμό του ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ θα ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Με πληροφορίες από evima.gr

