Εύβοια: Φωτιά τώρα στο Μηλάκι - Καίει κοντά σε εργοστάσιο

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα, στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, στην περιοχή Μηλάκι κοντά στο Αλιβέρι στην Εύβοια.

Μάλιστα σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από το σημείο, καίει σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Φωτ. από το σημείο της φωτιάς στην Εύβοια / eviaonline.gr

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και ήδη στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, δύο οχήματα αλλά και δύο πεζοπόρα τμήματα.