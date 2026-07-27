Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Καίει σε δασική έκταση στον Σταυρό

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική καθ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ