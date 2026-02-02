Εύβοια: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύζυγό του παρουσία του ανήλικου παιδιού τους

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μητέρα στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν τοπικά μέσα, το ζευγάρι φέρεται να καβγάδισε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον άνδρα να ασκεί σωματική βία στη σύζυγό του μπροστά στο ανήλικο παιδί της.

«Κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της», γράφει το evima, για τη μητέρα, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφυγε από το σπίτι «κρατώντας το παιδί της στην αγκαλιά».

Στη συνέχεια κάλεσε την Άμεση Δράση και περιπολικό έσπευσε στο σημείο όπου βρισκόταν μαζί με το παιδί της. Οι αστυνομικοί πήραν κατάθεση από τη γυναίκα για όσα φέρεται να συνέβησαν στο σπίτι.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της.

