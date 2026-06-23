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Εύβοια: Άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του - Έβαλε φωτιά και φέρεται να αυτοτραυματίστηκε

Ο 45χρονος φέρεται επίσης, να κρατούσε όμηρο συγγενικό του πρόσωπο

The LiFO team
The LiFO team
ΕΥΒΟΙΑ ΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Ένας 45χρονος φέρεται να είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι του, στο χωριό Ασμίνιο στην Εύβοια και απειλούσε ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας φέρεται να έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.

Ο 45χρονος παρέμεινε μέσα στο σπίτι του έχοντας αυτοτραυματιστεί και δεν ανταποκρινόταν στο αίτημα αστυνομικών και πυροσβεστών να βγει έξω.

Δημοσίευμα του evima.gr αναφέρει, ότι o άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Το ίδιο τοπικό μέσο μετέφερε, ότι ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας κατάφερε να τον πείσει να βγει τελικά από το σπίτι και συνοδεία αστυνομικών, οδηγήθηκε στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας.

Με πληροφορίες από evima, eviaonline

Ελλάδα

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