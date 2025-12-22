«Έξυπνες» κάμερες: Ποιοι τις χειρίζονται και από πότε θα αποστέλλονται τα πρόστιμα

Η πιλοτική λειτουργία για τις «έξυπνες» κάμερες ξεκίνησε από τους δρόμους της Αττικής.

Οι παραβάσεις καταγράφονται, ωστόσο προς το παρόν οι οδηγοί δεν πληρώνουν πρόστιμα, καθώς το σύστημα επιβολής τους δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, τα πρόστιμα που αναμένεται να αρχίσουν να αποστέλλονται μέσα στο επόμενο διάστημα «θα έχουν τη μορφή καταιγίδας», δεδομένου ότι έχουν ήδη καταγραφεί έως και 1.000 παραβάσεις μέσα σε μία ημέρα.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες και σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τις 16 Ιανουαρίου και μετά εκτιμάται ότι θα αποσταλούν τα πρώτα πρόστιμα μέσω SMS.

«Έξυπνες» κάμερες: Ποιοι τις χειρίζονται και τι ισχύει για την ένσταση

Θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, τη διαχείριση των καμερών θα έχουν ιδιώτες, οι οποίοι θα αποστέλλουν στην αστυνομία τα απαραίτητα στοιχεία -φωτογραφίες και βίντεο- προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώνουν την παράβαση του ΚΟΚ και στη συνέχεια να προχωρούν στην αποστολή του μηνύματος με το πρόστιμο.

Κάθε πολίτης θα έχει περιθώριο 13 ημερών για να καταθέσει ένσταση.

Καθώς εκτιμάται ότι η Τροχαία θα κληθεί να διαχειριστεί έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προστίμων, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του πώς θα αντιμετωπιστεί τόσο ο όγκος των καταγεγραμμένων παραβάσεων όσο και οι ενστάσεις που θα υποβάλουν οι πολίτες.