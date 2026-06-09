«Έξυπνες κάμερες»: Καταγγελίες για μεγάλο ποσοστό αστοχίας - «Φτάνουν το 90%»

Σε πιλοτική λειτουργία έχουν τεθεί οι λεγόμενες «έξυπνες κάμερες», οι οποίες ενσωματωμένες με τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο όπως αναφέρει το Mega, που επικαλείται σχετικές καταγγελίες, το ποσοστό αστοχίας τους είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, το ποσοστό αστοχίας και εσφαλμένων καταγραφών από τις «έξυπνες κάμερες», που έχουν εγκατασταθεί σε κεντρικούς κόμβους στην Αττική, αγγίζει το 90% έως 95%.

Το σύστημα με τις «έξυπνες κάμερες» εντοπίζει υποτιθέμενες παραβάσεις, αλλά ο μετέπειτα ανθρώπινος έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία αποδεικνύει ότι οι περισσότερες είναι λανθασμένες, εξαιτίας λανθασμένης ερμηνείας κινήσεων, την ώρα που εμπίπτουν θέματα οπτικής και το ηλεκτρονικό τσιγάρο ερμηνεύεται διαφορετικά.

«Έξυπνες κάμερες»: Η αστοχία σε αριθμούς

Το Mega, σχετικά με τις «έξυπνες κάμερες», συμπληρώνει πως η αστοχία φτάνει στο 90% - 95% των παραβάσεων, την ώρα που από τις 5.500 κλήσεις, που έχουν επιβληθεί, μόνο οι 400 ήταν σωστές.

Παράλληλα, 1.300 κλήσεις για χρήση κινητού ήταν εσφαλμενες, ενώ απορρίφθηκαν 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Ο δικηγόρος, Τρύφων Τσουμάνης μίλησε στο MEGA για το ζήτημα με τις «έξυπνες κάμερες»: «Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και οι πολίτες μπαίνουν στη δύσκολη θέση να προσπαθούν, στη διαδικασία μιας ένστασης που γίνεται ενώπιον των αστυνομικών οργάνων, να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες».

«Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που, όταν υπάρχει ένα όργανο της Τροχαίας, προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι δεν υπήρχε το κινητό. Και εκεί συνεννοούμαστε με έναν άνθρωπο. Άρα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Μπορεί να καταλάβει τον εξαιρετικό χαρακτήρα, μια μητέρα να χρειαστεί να μπει στη ΛΕΑ όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί της, και είναι μια έκτακτη ανάγκη. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που πρέπει να το κάνεις σε μια έκτακτη ανάγκη. Το AI, το βασικό του ζήτημα με τις κάμερες, είναι ότι στερείται επιείκειας» είπε.

«Είναι πάρα πολλά ζητήματα, μας έχει τύχει ακόμα και από σκιές. Μας έχει τύχει αλλαγή ταχύτητας, ακόμα, να πιάνεται για κινητό. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και δεν μας έχει απαντήσει ακόμα κανένας τι μοντέλο AI είναι. Και τα AI έχουνε μοντέλα. Χρησιμοποιούμε κάποιο παλιότερο, ή χρησιμοποιούμε κάποιο νεότερο; Η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τον διαγωνισμό, πριν ακυρωθεί είναι εταιρεία που βρίσκεται στη Silicon Valley, στην Αμερική Ποιο λογισμικό χρησιμοποίησε όμως; Χρησιμοποιεί το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούν στους Αμερικανούς πολίτες; Όσο πιο νέο το μοντέλο AI τόσο πιο ακριβές. Και οι κάμερες είναι και πάνω σε λεωφορεία. Μερικές είναι αυτοματοποιημένες», συνέχισε.