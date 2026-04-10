Έξοδος Πάσχα 2026: Πάνω από 250.000 αυτοκίνητα έφυγαν σε δύο ημέρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με την κίνηση στις εθνικές οδούς να κορυφώνεται τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, από νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας διεξάγεται ομαλά, μετά το αυξημένο κύμα εξόδου που καταγράφηκε έως και τις μεσημεριανές ώρες.

Μόνο σήμερα, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, πέρασαν συνολικά 79.464 οχήματα από τα δύο βασικά οδικά δίκτυα. Από αυτά, 43.380 κατευθύνθηκαν προς Κόρινθο και 36.084 προς Λαμία.

Έξοδος Πάσχα 2026: Αυξημένη φέτος σε σχέση με πέρυσι

Η φετινή έξοδος εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την περσινή. Συγκεκριμένα, από την έναρξη της περιόδου εξόδου, την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου, έως και σήμερα το απόγευμα, έχουν καταγραφεί 629.214 διελεύσεις οχημάτων, έναντι 616.397 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση τις δύο τελευταίες ημέρες πριν το Πάσχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή καταγράφηκαν συνολικά 251.255 οχήματα, όταν πέρυσι το αντίστοιχο διήμερο είχαν περάσει 234.496.

Η Τροχαία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η έξοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, με τους τελευταίους εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα μέχρι το απόγευμα.

Έξοδος Πάσχα 2026: Έφυγαν από την Αθήνα με κάθε τρόπο

Την ίδια ώρα, με πληρότητες που αγγίζουν το 100% αναχώρησαν τη Μεγάλη Παρασκευή, τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων. Τόσο χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όσο και σήμερα, προγραμματίστηκαν έκτακτα δρομολόγια προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Οπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, «φέτος η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητες στο 100% και από τους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Χθες, είχαν προστεθεί 150 έξτρα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, πέραν των 250 που είναι σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 50 έξτρα δρομολόγια. H κίνηση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από τον σταθμό των Λιοσίων είναι αυξημένη περίπου 10%».

Οι προορισμοί με αυξημένη κίνηση είναι η Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία και η Θεσσαλία.

Αυξημένη ήταν από το πρωί η κίνηση στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου πλήθος κόσμου εγκαταλείπει την πόλη.

Με πληρότητα 100% αναχώρησαν τα περισσότερα λεωφορεία, κυρίως αυτά που έχουν τελικό προορισμό την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, αφού είναι αρκετοί οι πιστοί που θα μπουν στην Αθωνική Πολιτεία για να προσκυνήσουν στο Άγιον Όρος.

Επίσης, αυξημένη ήταν η κίνηση και στο οδικό δίκτυο, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν, παρά την αυξημένη τιμή της βενζίνης, να φύγουν με τα οχήματά τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ