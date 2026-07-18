Έξοδος αδειούχων από Αθήνα: Περίπου 100.000 εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς

Μαζικό είναι το πρώτο κύμα εξόδου των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα, καθώς με κάθε μέσο, από αεροπλάνα μέχρι λεωφορεία, δεκάδες χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Χαρακτηριστική, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, ειδικά στον Πειραιά, στις εθνικές οδούς και σε σταθμούς των ΚΤΕΛ βρίσκεται στο «κόκκινο».

Εκτιμάται δε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, πως περίπου 100.000 πολίτες εγκατέλειψαν την Αθήνα αυτό το τριήμερο, με τελικό προορισμό τα νησιά και τις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Έξοδος αδειούχων από Αθήνα: Στο 100% η πληρότητα στα πλοία

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες επιβάτες σχηματίζουν ουρές έξω από τα πλοία προκειμένου να επιβιβαστούν σε αυτά, και να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η πληρότητα για τα πλοία που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού αγγίζει το 100%, ενώ για τα πλοία που αναχωρούν με προορισμό τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, δεν υπάρχει εισιτήριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως για σήμερα Σάββατο (18/7) είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια πλοίων για νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, 19.140 επιβάτες έχουν προμηθευτεί εισιτήρια και 25 ακόμα δρομολόγια σαλπάρουν για Αργοσαρωνικό μεταφέροντας 20.980 ταξιδιώτες.

Παράλληλα, γεμάτα φεύγουν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση, προγραμματίστηκαν έκτακτα δρομολόγια καθώς οι προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα, κρατούν χαμηλό τον οικονομικό προϋπολογισμό των διακοπών.

Τέλος, αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου το μεσημέρι παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις για τους οδηγούς, ενώ ίδια κατάσταση παρατηρήθηκε και στα διόδια των Μαλγάρων όπου οι οδηγοί κινούνταν σημειωτόν με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 20 λεπτά. Από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι ώρα έχουν περάσει 5.000 αυτοκίνητα.

Για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών, τα μέτρα της τροχαίας, σε όλο το οδικό δίκτυο είναι αυξημένα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ