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Εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα: Οι πρώτες δηλώσεις - Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλευόταν από τις 2 Ιουλίου, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια

The LiFO team
The LiFO team
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Η Αφροδίτη Νέστορα στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της/ Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Εξιτήριο έλαβε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλευόταν από τις 2 Ιουλίου, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια ενώ στο σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από το νοσοκομείο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση.

Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση».

«Θα σταθώ στα πόδια μου αλλά έζησα συνθήκες πολέμου που μόνο σε ταινίες έχω δει» ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις αφού πήρε εξιτήριο.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν για την Αφροδίτη Νέστορα:

«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».

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