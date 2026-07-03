Εξιτήριο για τον Παναγιώτη Νέστορα: «Η κηδεία της Βάγιας θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης»

Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας και ακόμη ένας ένοικος, οι οποίοι τραυματίστηκαν από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην πόλη τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

Ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια και πατέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, έκανε δηλώσεις μετά το εξιτήριο, που έλαβε: «κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πονό που μπορούν να προκαλέσουν οι δικές τους αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες».

«Εγώ απλώς εύχομαι να μην πάθουν κάτι αντίστοιχο οι οικογένειές τους, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς την καλή πλευρά, και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει, όπως πάντα, δίκαια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα, που δείχνουν μίσος για όλους μας» είπε ο κ. Νέστορας.

Παναγιώτης Νέστορας: Τι είπε για την Αφροδίτη Νέστορα

«Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, είναι δύσκολες οι ημέρες για εμάς. Η Αφροδίτη, από χθες, είναι στο Παπανικολάου, έχει τα εγκαύματά της, αλλά επειδή είναι αυξημένη η φροντίδα στο Τμήμα Εγκαυμάτων, θα το ξεπεράσουμε με κάποιες πλαστικές» διευκρίνισε σχετικά με την κατάσταση υγείας της κόρης του.

«Σε γενικές γραμμές είναι καλά, δόξα τω Θεώ μείναμε οι δύο μας, θα το παλέψουμε όπως το παλέψαμε και μία άλλη φορά, και θα βγούμε νικητές» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Νέστορας.

Αναφερόμενος στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, πρόσθεσε: «Η κηδεία της γυναίκας μου θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει. Πιθανότατα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, όπου έγινε η ταφή της άλλης κόρης μου».

Εξετάζεται και τέταρτο άτομο για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών και πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών είναι το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου ατόμου πέρα από τα τρία, τα οποία απεικονίζονται στο βίντεο οπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές.

Αυτό που εξετάζουν είναι και το ενδεχόμενο να υπάρχει και τέταρτο άτομο, το οποίο και αυτό είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια των τριών εμπρηστικών δολοφονικών επιθέσεων τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Έχουν συλλεγεί από τις αστυνομικές αρχές υπολείμματα από την έκρηξη από τα γκαζάκια, μεταλλικά κομμάτια αλλά και μία μονωτική ταινία με την οποία ουσιαστικά κόλλησαν το γκαζάκι μαζί με το πλαστικό μπουκαλάκι, που είχε μέσα το εύφλεκτο υλικό. Έχουν σταλεί στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό, το οποίο θα βοηθήσει τις αρχές για να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών δολοφονικών επιθέσεων.

Στο μεταξύ, αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Μ.Χρυσοχοΐδη στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την πορεία των ερευνών.

Το τοπίο στην είσοδο της πολυκατοικίας παραμένει βομβαρδισμένο, καθώς ήταν τόσο ισχυρή η δεύτερη έκρηξη με διαφορά 15 δευτερολέπτων που ουσιαστικά έλιωσε κυριολεκτικά ένα μηχανάκι και δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή.