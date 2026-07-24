Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: Η διαδρομή του 28χρονου

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε πως εξιχνίασε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με καθ' ομολογίαν θύτη έναν 28χρονο.

Ο 28χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επέδειξε απάθεια σχετικά με τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, ενώ συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς σχετικά με τη διαδρομή του μετά το έγκλημα, μόλις αποχώρησε από το σπίτι του Σταύρου Γεωργίου, κατευθύνθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όπου πούλησε το λάπτοπ του θύματος έναντι μόλις 50 ευρώ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, πήγε και κοιμήθηκε στο σπίτι φίλου του.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 73χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου 2026, εντός του γραφείου του στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.

Προηγήθηκε ενδελεχής και πολύωρη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του και λίγο αργότερα εξήλθε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 22-07-2026 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο πλαίσιο της μετέπειτα έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 28χρονος

Υπενθυμίζεται πως στον 28χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η απολογία του, καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ με το θύμα, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε έντονη διαφωνία.

Με πληροφορίες από ΕΛΑΣ, ΕΡΤ