Εξιχνιάστηκε δολοφονία 36χρονου στη Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν η πρώην σύζυγος και ακόμη δύο άτομα

Στην εξιχνίαση μίας ανθρωποκτονίας, με θύμα έναν 36χρονο από την Αίγυπτο, που έλαβε χώρα στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Από τη σχετική αστυνομική έρευνα, αποκαλύφθηκε η δράση πέντε εμπλεκόμενων προσώπων, μεταξύ αυτών και της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στη Νέα Μάκρη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του θανάτου του 36χρονου συνελήφθησαν τρία άτομα, η 31χρονη εν διαστάσει σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Εξιχνιάστηκε δολοφονία στη Νέα Μάκρη: Το χρονικό

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 25ης Απριλίου το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο έχοντας πολλαπλά τραύματα, ο οποίος τελικά κατέληξε σε νοσοκομείο δύο μέρες αργότερα.

Όμως όπως προέκυψε, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι 3 κατηγορούμενοι, λόγω προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25ης Απριλίου, μαζί με τους υπόλοιπους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27-4-2026.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ δύο ακόμη άτομα αναζητούνται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ