Έξι συλλήψεις στο Ηράκλειο για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Παρασκευής, έπειτα από επιχείρηση στην κατάληψη “Ευαγγελισμός” στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση εναντίον του Μάκη Βορίδη το περασμένο Σάββατο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 05:30 το πρωί, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν τον χώρο γύρω από το ιστορικό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι προσαγωγές που έγιναν επί τόπου μετατράπηκαν σε συλλήψεις, καθώς τα άτομα είχαν ταυτοποιηθεί ως ύποπτοι για συμμετοχή στην επίθεση.

Κατά την έρευνα, εντός της κατάληψης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καδρόνια, σφυριά και αντιασφυξιογόνες μάσκες. Οι συλληφθέντες είναι δύο γυναίκες, 26 και 29 ετών, και τρεις άνδρες 26, 33 και 34 ετών, που εντοπίστηκαν να διαμένουν στον χώρο. Ένας ακόμη άνδρας, 27 ετών, συνελήφθη μετά από έρευνα στο σπίτι του στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση συνδέεται με την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και λοστούς εισέβαλαν σε εστιατόριο της πόλης, όπου δειπνούσε ο πρώην υπουργός με την οικογένειά του και φίλους. Οι δράστες προκάλεσαν φθορές και επιτέθηκαν στον κ. Βορίδη, προτού τραπούν σε φυγή.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στο περιστατικό ή σχετίζονται με την οργάνωση της επίθεσης.