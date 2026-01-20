Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασίστηκε η απόσυρση 17 μαρτύρων

Την τροποποίηση του καταλόγου των εναπομεινάντων μαρτύρων αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, έγινε δεκτή από την πλειοψηφία της επιτροπής, η πρόταση της ΝΔ για απόσυρση μαρτύρων, αντιθέτως απορρίφθηκαν προτάσεις της αντιπολίτευσης για κλήση επιπλέον μαρτύρων της περιόδου 2019-2025.

Οι μάρτυρες που αποσύρονται από τις καταθέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ΝΔ, διά του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακ. Λαζαρίδη, πρότεινε να αποσυρθούν οι εξής 17 μάρτυρες: Βεργίνης Ξενοφών, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Κορμέντζας Γεώργιος Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Νότος Θωμάς πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαραβέγιας Ναπολέων πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Μπαλτατζής Κοσμάς πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Σκιαδάς Κωνσταντίνος πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσιτουρίδης Σάββας πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σάγος Αθανάσιος πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Σεφεριάδης Ευάγγελος πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης οι πρώην Αντιπρόεδροι ΟΠΕΚΕΠΕ: Χριστοδούλου Δημήτριος, Κωστής Χρήστος, Καββαδίας Χρήστος, Λέκκας Αναστάσιος, Βαϊλάκης Στυλιανός και οι πρώην Υφυπουργοί Γεωργίας Χατζημιχάλης Νικόλαος-Φώτιος και Αργύρης Ευάγγελος.

Μεταξύ των μαρτύρων που πρότεινε η αντιπολίτευση και απέρριψε η πλειοψηφία περιλαμβάνονται δυο γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κώστας Μπαγινέτας (2019-2025) και ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης (2021-2025).

Εκτιμάται ότι η μείωση του αριθμού των μαρτύρων θα οδηγήσει σε συντόμευση της χρονικής διάρκειας των διαδικασιών της Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρίαση μοιράστηκε στα μέλη της επιτροπής η επιστολή παραίτησης της εταιρείας ορκωτών λογιστών Leverage ΑΕ που είχαν αναλάβει τον έλεγχο χρήσης 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σχετικό έγγραφο είχε ζητήσει στις 13/1 από την ΑΑΔΕ η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη, σύμφωνα με την οποία η επιστολή ήρθε σε «χρόνο dt» επειδή σήμερα το πρωί έθεσε σχετικό τελεσίγραφο. Είπε επίσης ότι στην επιστολή της η Leverage αναφέρει ότι δεν της παρασχέθηκαν επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, ότι ο ελεγκτικός κίνδυνος αξιολογήθηκε ως «υψηλός», «συμπεριλαμβανομένου κινδύνου απάτης που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί επαρκώς». Σε παρέμβασή του, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, ελέγχεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για «συγκεκριμένα πράγματα» στο νοσοκομείου Σάμου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Α. Νικολακόπουλο έχουν διεξαχθεί μέχρις στιγμής 42 συνεδριάσεις και έχουν εξεταστεί 65 μάρτυρες. Ενημέρωσε, δε, ότι ο πρώην υπουργός Αθ. Τσαυτάρης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (21/6/2012-10/6/2014) δεν θα κληθεί λόγω κωλύματός του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ