Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας μεσίτριας: Βρέθηκε το κινητό της - Έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, οι βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης στο κέντρο της Αθήνας -εξέλιξη που αναμένεται να δώσει νέα κατεύθυνση στις έρευνες.

Η μεσίτρια αγνοείται από τις 20 Μαΐου από την περιοχή της Αρτέμιδας.

Κινέζα μεσίτρια: Καταθέτει ο σύζυγός της

Οι ίδιες πληροφορίες μεταδίδουν, ότι ο σύζυγος της 50χρονης βρίσκεται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, όπου καταθέτει προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η συσκευή που εντοπίστηκε ανήκει πράγματι στη Γιου Τινγκ.

Κατά τον έλεγχο της συσκευής διαπιστώθηκε ότι το κινητό είχε επαναφερθεί στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα του.

Το κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου οι ειδικοί θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν στοιχεία, όπως κλήσεις, μηνύματα και άλλα ψηφιακά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν σημαντικά στις έρευνες.

Το γεγονός ότι η συσκευή εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας στρέφει πλέον το ενδιαφέρον των ερευνών και προς την περιοχή αυτή.

Με πληροφορίες από Mega