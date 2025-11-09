Πώς δρούσε η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών: Στους συλληφθέντες γνωστός YouTuber αρχιεπίσκοπος παλαιοημερολογιτών

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε αναπτύξει εκτεταμένη δράση στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών – κυρίως κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης – σε διάφορες περιοχές της χώρας.



Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν οκτώ άτομα, εκ των οποίων έξι φέρονται ως βασικά μέλη της οργάνωσης. Η ΕΡΤ μεταδίδει, ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες, βρίσκεται και «γνωστός YouTuber, αρχιεπίσκοπος παλαιοημερολογιτών».

Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνες σε Αττική και Ρόδο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων,

κοκαΐνη βάρους 2.238 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 9.092,6 γραμμαρίων

χρηματικό ποσό των 4.380 ευρώ και 24.500 Λεκ Αλβανίας



Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 105.000 ευρώ.



Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν συγκροτήσει μια δομημένη εγκληματική οργάνωση με δύο διακριτούς βραχίονες, ιεραρχική οργάνωση και συγκεκριμένους ρόλους. Δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, επανατυποποίηση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.



Παράλληλα, φέρονται να είχαν εμπλακεί και σε παράνομη μεταφορά μεταναστών.



Είχαν οργανώσει υποδομές παραγωγής και αποθήκευσης των ουσιών, ενώ είχαν επιλέξει και ειδικά διαμορφωμένη τοποθεσία στη Φθιώτιδα για την εγκατάσταση φυτείας κάνναβης.

Πρώτος βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης

52χρονη Ελληνίδα, ως αρχηγικό μέλος του πρώτου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνη για την πλήρη καθοδήγηση των υπολοίπων μελών της υποομάδας, καθώς και για την ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης (καβάτζα) μέχρι την διακίνησή τους. Επίσης, ήταν υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης και την πλήρη καθοδήγηση των μελών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση - μεταφορά μεταναστών.

42χρονος, ήταν άμεσος συνεργός της 52χρονης, ομοίως υπεύθυνος για την ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη διακίνηση ποσοτήτων των ναρκωτικών ουσιών σε έτερους διακινητές ναρκωτικών ουσιών ή χρήστες. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών, όσον αφορά την παράνομη διακίνηση - μεταφορά μεταναστών από κοινού με την 52χρονη, ενώ αποτελούσε συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο επιχειρησιακών βραχιόνων της εγκληματικής οργάνωσης.

40χρονος, 46χρονος και 52χρονος, ως άμεσοι συνεργοί με την 52χρονη, ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά, την αποθήκευση αλλά και την διακίνηση των ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες τις οποίες ενίοτε αποθήκευαν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερέων. Επίσης, αναλάμβαναν την παράνομη διακίνηση - μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας υπό την καθοδήγηση της 52χρονης και του 42χρονου.

Δεύτερος βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης

50χρονος, ως αρχηγικό μέλος για τον δεύτερο βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών της δεύτερης υποομάδας, ενώ ήταν ακόμα υπεύθυνος για την χορήγηση οικονομικών πόρων για τις ανάγκες της οργάνωσης, αρμόδιος για την ανεύρεση κατάλληλων σημείων εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και υπεύθυνος για την προμήθεια όλων των μελών της οργάνωσης εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης με τα απαραίτητα εφόδια μέσω του 42χρονου. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση και την αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης μέχρι τη διακίνησή τους.

Ο 42χρονος (συνδετικός κρίκος), ως άμεσος συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά όλων των απαραίτητων εφοδίων στα μέλη του δεύτερου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και για τη μεταφορά των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που είχαν συλλεχθεί από φυτεία σε περιοχή τη Φθιώτιδας.

43χρονη, ως άμεση συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνη για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Το μεσημέρι της 7ης Νοεμβρίου σε περιοχή της Ρόδου, συνελήφθη ο 40χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, καθώς βρέθηκε να κατέχει για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 2.188 γραμμαρίων, τις οποίες θα παρέδιδε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε 38χρονο, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Ακολούθως, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 7/11/2025 σε νομότυπες έρευνες εντός διαμερισμάτων, σε περιοχές της Αθήνας, εντοπίστηκαν η 43χρονη, ο 42χρονος και η 52χρονη, να κατέχουν για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 9.092,6 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κοκαΐνης 50 γραμμαρίων.

Τι βρέθηκε από την Αστυνομία

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους 2.238 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 9.092,6 γραμμαρίων,

14 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος,

9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer),

το χρηματικό ποσό των 4.380 ευρώ και 24.500 Λεκ Αλβανίας,

4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 105.000 ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τους αλλοδαπούς, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ