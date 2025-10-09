Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που κρατούσε φυλακισμένους αλλοδαπούς εργάτες στην Αττική

Κύκλωμα εκμεταλλευόταν δεκάδες αλλοδαπούς εργάτες γης, αναγκάζοντάς τους να ζουν σε άθλιες συνθήκες, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής και προσέγγιζε τους ανθρώπους μέσω βίντεο στο TikTok.

Εκεί, υπόσχονταν στους αλλοδαπούς εργαζόμενους κανονική εργασία και διαμονή και έτσι τους έπειθαν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατ' αυτόν τον τρόπο εξαπατήθηκαν τουλάχιστον 100 άτομα από Πακιστάν, Νεπάλ και Ινδία εξαπατήθηκαν.

Όπως διακρίνεται και στα πλάνα, οι άνθρωποι αναγκάζοντας να διαβιώνουν υπό άθλιες συνθήκες, φυλακισμένοι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες μόνο ένα πιάτο φαγητό.