Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία - Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας εμπλέκονταν σε κύκλωμα μαστροπείας σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από την έρευνα συνελήφθησαν 3 μέλη της εγκληματικής ομάδας και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 4.000 ευρώ, κινητά τηλέφωνα καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Υπολογίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι από την εγκληματική δράση τους είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 200.000 ευρώ.

Φωτ. ΕΛΑΣ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση μαστροπείας

Προηγήθηκε συστηματική αστυνομική έρευνα, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, ευρήματα, καθώς και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, ενώ η περαιτέρω διερεύνησή τους οδήγησε στη διακρίβωση της δράσης της εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούταν στη κατ’ επάγγελμα μαστροπεία, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2025.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η δράση -4- ημεδαπών και -1- αλλοδαπής, ηλικίας από 41 έως 57 ετών, μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόμενους ρόλους, ιδιόμορφο κώδικα επικοινωνίας και δραστηριοποιούταν σε -2- καταστήματα, της Καλαμάτας και της Τρίπολης, αντίστοιχα.

Φωτ. ΕΛΑΣ

Όπως προέκυψε οι ανωτέρω, όντες οργανωμένοι και έχοντας στην κατοχή και χρήση τους τα καταστήματα, προωθούσαν στην πορνεία ενήλικες γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους, τα οποία στη συνέχεια νομιμοποιούσαν, ενώ υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των -200.000- ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες συνοδοί εκδίδονταν, προβαίνοντας σε συνουσία ή και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, με τους “πελάτες”, τόσο εντός όσο και εκτός των καταστημάτων, σε χώρους όπως δωμάτια ξενοδοχείων, διαμερίσματα ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε χθες (21.12.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμάτα και στην Τρίπολη, από αστυνομικούς τουΤμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, όπου συνελήφθησαν -3- μέλη της οργάνωσης μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε οικίες, στα ανωτέρω καταστήματα καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-3- κινητά τηλέφωνα,

πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών,

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,

απόδειξη ταμειακής μηχανής,

το χρηματικό ποσό των -4.892,50- ευρώ.

Κατά τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι εντός των καταστημάτων εργάζονταν -9- γυναίκες εκ των οποίων οι -6- στερούνταν πιστοποιητικών υγείας και σε βάρος τους θα βεβαιωθούν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας».