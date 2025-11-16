Εξάρθρωση κυκλώματος με απάτες: Γνωστή αθλήτρια με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανάμεσά τους

Στην εξάρθρωση πολυμελούς, οργανωμένου κυκλώματος, με τηλεφωνικά και επιχειρησιακά κέντρα σε Κορινθία και Αττική, που εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής και Κορινθίας και με τη συμμετοχή τουλάχιστον 400 αστυνομικών, συνελήφθησαν συνολικά 45 άτομα - μέλη του κυκλώματος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και γνωστή αθλήτρια με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται άλλα 96 άτομα και σε βάρος των συλληφθέντων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι πολλά περιστατικά δεν καταγγέλθηκαν στις Αρχές, γεγονός που δείχνει ότι οι απάτες είναι πολύ περισσότερες, ενώ τέλος, οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η δράση του κυκλώματος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τον Φεβρουάριο του 2023 οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με στόχο την εξαπάτηση πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και διάπραξη κλοπών σε όλη τη χώρα, ώστε να αποκτούν παράνομα χρήματα και πρόσβαση σε ηλεκτρονικά τραπεζικά δεδομένα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε και ο τρόπος δράσης τους. Το «αρχηγείο» λειτουργούσε ως τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, σημείο που βοηθούσε στη διαφυγή και στην απόκρυψη χρημάτων και τιμαλφών. Εκεί εργάζονταν έμπιστα μέλη με άριστα ελληνικά και τεχνικές γνώσεις, ενώ παρόμοια τηλεφωνικά κέντρα υπήρχαν και σε άλλες περιοχές της Κορίνθου.

Παράλληλα, είχαν δημιουργήσει επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές και Φυλή, ώστε να μην εντοπίζονται τα αρχηγικά μέλη και να μην συνδέονται με το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο.

Επιπλέον, αξιοποιούσαν φίλους και συγγενείς στην επαρχία ως εισπράκτορες, πληρώνοντάς τους για να μετακινούνται σε όλη τη χώρα και να παραλαμβάνουν χρήματα, κάτι που δυσκόλευε τον εντοπισμό της ηγεσίας.

Η οργάνωση ξεχώριζε για την οργάνωση, το εύρος και την προσαρμοστικότητά της, καθώς και για την τεχνική εξειδίκευση των μελών της. Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις προς πιθανά θύματα μέσω περίπου 40 τηλεφωνητών, ενώ διέθεταν τουλάχιστον 150 επιχειρησιακά κινητά, τα οποία άλλαζαν συχνά για να αποφύγουν εντοπισμό.

Τέλος, προσπάρμοζαν τον τρόπο δράσης τους ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς και τις τρέχουσες κρατικές ανακοινώσεις, όπως επιδοτήσεις ή επιδόματα, ώστε να πείθουν ευκολότερα τα θύματα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, αλλά και κάνοντας χρήση ψεύτικων στοιχείων ταυτότητας με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών, ενώ παρουσιάζονταν:

Ως υπάλληλοι δημοσίων και συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων ή πληρωμής κρατήσεων τιμολογίων και εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των θυμάτων για τραπεζικής φύσεως συναλλαγές, καθοδηγούσαν τα θύματα έτσι ώστε αυτά να αποστέλλουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης.

Ως λογιστές-φοροτεχνικοί, όπου με πρόφαση ότι είναι δικαιούχοι είτε κρατικής επιδότησης είτε επιστροφής χρημάτων, αποκτούσαν πολλές φορές πρόσβαση στον ίδιο τον τραπεζικό λογαριασμό των θυμάτων και μετέφεραν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης ή πραγματοποιούσαν άμεσα αναλήψεις. Πολλές φορές, για να γίνουν πειστικοί, στην συνομιλία συμμετείχε και έτερος δράστης που συστηνόταν ως προϊστάμενος ή ως εξειδικευμένος υπάλληλος που θα βοηθούσε στη διεκπεραίωση, κάμπτοντας τις υποψίες των θυμάτων.

Ως λογιστές και βοηθοί λογιστών, όπου σε περίπτωση που διαπίστωναν ότι καλούν σε ηλικιωμένους ή άτομα που δεν έχουν καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία ή την ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών, έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν σε συνεργούς τους χρήματα και τιμαλφή.

Ως δήθεν πωλητές οχημάτων και μηχανημάτων έργου, αναρτώντας αγγελίες σε δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες, με ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, μέσω των οποίων προσελκύονταν ανυποψίαστοι υποψήφιοι αγοραστές. Τα μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενα τους ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους νόμιμων επιχειρήσεων, απαιτούσαν καταβολή χρηματικής «προκαταβολής» για τη δήθεν «δέσμευση» του οχήματος, επικαλούμενα αυξημένο ενδιαφέρον από τρίτους. Λάμβαναν τα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έλεγχαν και στη συνέχεια, προφασίζονταν διάφορες δικαιολογίες ή διέκοπταν πλήρως την επικοινωνία, χωρίς ποτέ να πραγματοποιούν την αγοραπωλησία ή να επιστρέφουν τα καταβληθέντα χρήματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ / ΣΚΑΙ