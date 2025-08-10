Εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσω εμπορευματοκιβωτίων από τη Λατινική Αμερική, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) για θαλάσσια μεταφορά ναρκωτικών, κρυμμένων σε κοντέινερ, με τελικό προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος

Το απόγευμα της 6ης Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου της τελωνειακής Αρχής και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο εσωτερικό του κοντέινερ, όπου είχαν αποκρυφτεί 271 κιλά και 150 γραμμάρια κοκαΐνης.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, στήθηκε στον Ασπρόπυργο επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», κατόπιν εισαγγελικού βουλεύματος, που οδήγησε στη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Ένας από αυτούς αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και συνελήφθη για απείθεια· στην κατοικία του βρέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Η δομή της οργάνωσης

Η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει την οργάνωση ως επαγγελματικά δομημένη, με συνεχή δράση και διακριτούς ρόλους:

47χρονος: Επικοινωνία με τα ηγετικά μέλη και συντονισμός της επιχειρησιακής ομάδας για την εξαγωγή και παραλαβή της κοκαΐνης από το κοντέινερ.

32χρονος: Ανάληψη της εξαγωγής και παράδοσης των ποσοτήτων στα υπόλοιπα μέλη.

40χρονος: Ιδιοκτήτης εταιρείας οδικών μεταφορών, παρείχε χώρο και μέτρα ασφαλείας για την επιχείρηση.

Η έρευνα έχει ταυτοποιήσει εμπλοκή μελών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λατινική Αμερική, περιλαμβανομένων των αρχηγικών στελεχών, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

271 κιλά και 151,8 γραμμάρια κοκαΐνης

1 εμπορευματοκιβώτιο

2 οχήματα

655 ευρώ

4 κινητά τηλέφωνα

εξοπλισμός και μηχανήματα εταιρείας μεταφορών (γερανός, τροχός, μηχάνημα ηλεκτροκόλλησης, εργαλεία).

Το παράνομο οικονομικό όφελος από την πώληση της κατασχεθείσας ποσότητας υπολογίζεται σε πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία.