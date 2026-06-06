Έξαρση μωβ μεδουσών: Γιατί αυξάνονται – Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

Αυξημένη παραμένει η παρουσία των μωβ μεδουσών στον Ευβοϊκό Κόλπο, με τις τοπικές αρχές να προχωρούν σε μέτρα για την απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με τον θαλάσσιο βιολόγο Χρήστο Ταγκλή, η μείωση του πληθυσμού των μωβ μεδουσών αναμένεται να αρχίσει από τον τρίτο χρόνο της έξαρσης, δηλαδή από το επόμενο έτος.

Οι περιοχές όπου καταγράφονται οι περισσότερες μωβ μέδουσες είναι η Χαλκίδα, η Δροσιά, η Νέα Αρτάκη και τα Πολιτικά.

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Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Alpha, ο πληθυσμός των μεδουσών μετακινείται συνεχώς με τη βοήθεια των θαλάσσιων ρευμάτων και των ανέμων. Έτσι, μια ακτή μπορεί να εμφανίζει αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών τη μία ημέρα και να μην έχει καμία την επόμενη.

Τι να κάνετε εάν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Ο κ. Ταγκλής εξήγησε ότι αναμένεται περαιτέρω αύξηση των μωβ μεδουσών λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Όπως σημείωσε, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 16 βαθμούς Κελσίου, οι μέδουσες αναπαράγονται κανονικά.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, επτά δήμοι σχεδιάζουν να τοποθετήσουν εντός του Ιουνίου πλωτά φράγματα, με στόχο να αποτρέψουν την παρουσία των μεδουσών σε πολυσύχναστες παραλίες.

Σε περίπτωση τσιμπήματος, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής συνιστά: «να εφαρμόσει θαλασσινό νερό με μαγειρική σόδα για να απενεργοποιηθεί η νευροτοξίνη και μετά μια κορτιζονούχα κρέμα».



Με πληροφορίες από Alpha