Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε ο νεκρός άνδρας - Ξεκαθάρισμα «βλέπουν» οι Αρχές

Ταυτοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/6) το 25χρονο θύμα των πυροβολισμών στα Εξάρχεια, που έλαβαν χώρα στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου.

Ο 25χρονος τουρκικής καταγωγής, που δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, φέρεται να ήταν γνώριμος των αρχών, οι οποίες εκτιμούν ότι το κίνητρο της ανθρωποκτονίας σχετίζεται με «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο 25χρονος είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στον Βόλο και μία στην Αττική, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν πως ο δράστης φέρεται να του είχε στήσει «καρτέρι» στην πάνω πλευρά των σκαλιών στα Εξάρχεια και να τον πυροβόλησε πισώπλατα.

Εξάρχεια: Καταγράφηκε σε βίντεο ο δράστης

Η ΕΛΑΣ περισυνέλεξε πέντε κάλυκες από το σημείο της δολοφονίας στα Εξάρχεια και, βάσει αυτών, των μαρτυριών και του βιντεοληπτικού υλικού καταστημάτων, προσπαθεί να χαρτογραφήσει τη διαδρομή, που ακολούθησε και διέφυγε ο δράστης.

Όπως έγινε γνωστό, ο φερόμενος ως δράστης έχει καταγραφεί από βίντεο καταστημάτων.

Περίοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για χρήση πιστολιού 9 χιλ. ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι θα αποσταλούν για βαλλιστική εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το θύμα ενδέχεται να καταδιώχθηκε από τον ή τους δράστες, πριν δεχθεί τους θανατηφόρους πυροβολισμούς.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.