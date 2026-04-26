Εξάρχεια: Γιος γνωστού ποινικολόγου έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού

Άγρια επίθεση δέχτηκε ο 20χρονος γιος γνωστού ποινικολόγου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στα Εξάρχεια.

Το σοβαρό περιστατικό σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε την ώρα που ο γιος του ποινικολόγου, βρισκόταν σε μεζεδοπωλείο της περιοχής.

Η επίθεση φαίνεται να είχε οργανωμένο και στοχευμένο χαρακτήρα, καθώς μια ομάδα περίπου 12 ατόμων, με κράνη και κουκούλες, προσέγγισε τον νεαρό μέσα στο μαγαζί.

Μάλιστα, πριν τον χτυπήσουν, φέρονται να τον ρώτησαν αν είναι ο γιος του ποινικολόγου και αμέσως μετά την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση, χτυπώντας τον επανειλημμένα.

Ξυλοδαρμός στα Εξάρχεια: Ο γιος του ποινικολόγου νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό»

Ο 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και νοσηλεύεται.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία, συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για προσχεδιασμένη ενέργεια.

Παράλληλα, οι φωτογραφίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αποτυπώνουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.