Εξάρχεια: Επεισόδια μετά από πορεία για τον θάνατο του άνδρα από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια, μετά την πορεία για τον θάνατο του άνδρα από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους.

Περίπου 500 άτομα συμμετείχαν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, για τον άνδρα που στις 31 Οκτωβρίου του 2024, πέθανε στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελοκήπους, όταν εξερράγη αυτοσχέδια βόμβα.

Ωστόσο, λίγο μετά τις 20:30 και το τέλος της πορείας, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς τα Εξάρχεια, μία ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων στους αστυνομικούς, στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 14 προσαγωγές και πέντε συλλήψεις, ενώ τραυματίστηκαν τέσσερις εξ αυτών.

Φωτ. από τα επεισόδια στα Εξάρχεια το βράδυ της Παρασκευής / EUROKINISSI

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στα Εξάρχεια

«Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30’, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή 500 μελών συλλογικοτήτων.

Λίγο πριν τις 20:30′ αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και πορεία των ατόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη.

Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ παράλληλα με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν -5- άτομα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν -4- αστυνομικοί ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.