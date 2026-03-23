Εξάρχεια: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος

Τροχαίο σημειώθηκε στα Εξάρχεια, το απόγευμα της Δευτέρας.

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τζαμαρία καφετέριας.

Το ατύχημα στα Εξάρχεια

Ειδικότερα, οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος και στη διασταύρωση της Σόλωνος με τη Χαριλάου Τρικούπη εξετράπη της πορείας του ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε σε κατάστημα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, εντός της καφετέριας βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Βάσει όσων έγιναν γνωστά, κανείς δεν τραυματίστηκε στο κατάστημα.

Σύμφωνα με αναφορές, λόγω της εκτροπής παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός του οχήματος έχει προσαχθεί.