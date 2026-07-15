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Εξαφανίστηκε η 22χρονη Αντιγόνη Μωραϊτίνη: Έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert

The LiFO team
The LiFO team
Εξαφανίστηκε η 22χρονη Αντιγόνη Μωραϊτίνη: Έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» Facebook Twitter
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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Missing Alert για την 22χρονη Αντιγόνη Μωραϊτίνη που αγνοείται.

Η 22χρονη εξαφανίστηκε στις 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:30 από την περιοχή των Ελληνορώσσων, στην Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα 15 Ιουλίου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μωραϊτίνη Αντιγόνη έχει ύψος 1.68 μ., έχει βάρος 57 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και μαύρα και μωβ ορειβατικά μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.


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