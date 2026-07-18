Εξαφανίστηκε 17χρονη στην Κρήτη, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να κάνει λόγο πως τα ίχνη της χάθηκαν από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου.

Η ανήλικη αγνοείται από το απόγευμα της 10ης Ιουλίου 2026. Έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της και καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά της, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και η φωτογραφία της μέσω Missing Alert, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τον άμεσο εντοπισμό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η Ελένη Φ. είναι 17 ετών, έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η φωτογραφία Missing Alert του «Χαμόγελου του Παιδιού» σχετικά με την εξαφάνιση της 17χρονης στην Κρήτη / Φωτ.: Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 17χρονη στην Κρήτη: Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο»

«Στις 10/07/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης η Ελένη Φ. 17 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17/07/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Φ. έχει ύψος 1.60μ, είναι 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, άσπρο σόρτς και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».